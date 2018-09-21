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Строительство наземного метро в Воронеже начнется в ближайшие три года

Губернатор региона Александр Гусев добавил, что в настоящее время ведутся предпроектные работы

ВОРОНЕЖ, 21 сентября. /ТАСС/. Строительство наземного легкорельсового метро начнется в Воронеже в ближайшие три года. Об этом сообщил журналистам губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Я думаю, что в ближайшие три года [строительство начнется]", - сказал глава региона, отвечая на вопрос о перспективе реализации проекта.

Он отметил, что в настоящее время ведутся предпроектные работы, разрабатывается новая схема организации дорожного движения Воронежа. "Надеюсь, что мы в следующем году закажем полноценное технико-экономическое обоснование и параллельно будем искать партнеров. Скорее всего, это будет частная компания", - уточнил Гусев.

Предполагается, что первая ветка воронежского метро протяженностью около 20 км свяжет с центром северную окраину города. Предварительная стоимость проекта оценивается в 35 млрд рублей, срок окупаемости - 15 лет.

Ранее сообщалось, что в мае 2016 года в Сочи прошла встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, перед которой на переговорах в Москве российская и японская стороны согласовали 30 направлений сотрудничества, среди которых называлось улучшение городской среды в Казани, Воронеже, Новосибирске и Волгограде.

В июле 2016 года в Воронеже японская бизнес-миссия выбрала для реализации несколько проектов, в том числе проекты "умного дома" на территории Воронежского государственного технического университета, "умных светофоров", бестраншейного ремонта трубопроводов и разработки легкорельсового метро.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАбэ, СиндзоТатарстанВолгоградская областьВоронежская областьНовосибирская областьГусев, Александр Викторович
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