ФАС возбудила дело против "Яндекса" за рекламу букмекерской конторы "Фонбет"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело против поисковой системы "Яндекс" за распространение рекламы букмекерской конторы "Фонбет". Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ведомства.
"На главной странице "Яндекса" распространялась реклама букмекерской конторы "Фонбет" во время прямых трансляций матчей чемпионата мира по футболу - 2018 и в записях лучших моментов", - говорится в сообщении. Также рекламу можно было увидеть на сервисах "Яндекс.Поиск", "Яндекс.Видео", "Яндекс.Телепрограмма" и "Яндекс.Новости".
Рассмотрение дела назначено на 25 сентября.
Согласно закону о рекламе, в интернете запрещена реклама организатора основанных на риске игр, а также самих азартных игр и пари.
В то же время в "Яндексе" считают, что не нарушали законодательство. "Реклама размещается в спортивных трансляциях в соответствии с требованиями законодательства о рекламе", - сказали ТАСС в компании.