ФАС возбудила дело против "Яндекса" за рекламу букмекерской конторы "Фонбет"

"Список Белоусова"

РСПП предлагает доработать условия поддержки инвестиций для компаний из "списка Белоусова"

По словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, для бизнеса важно, чтобы "меню опций поддержки" было прописано в том же законе или иным способом

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