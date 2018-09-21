ФАС оштрафовала "большую четверку" операторов по делам о национальном роуминге

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Штрафы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ для операторов "большой четверки" (МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2) по делам о национальном роуминге составили 750 тыс. руб. для каждой компании. Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин на пресс-конференции по отмене роуминга.
"Проблема национального роуминга решена с марта этого года. Штрафы на операторов связи наложены в сумме порядка 750 тыс. руб. на каждого", - сказал он, уточнив, что речь идет об операторах "большой четверки". В то же время штрафы по делам о внутрисетевом роуминге будут определены в октябре, добавил он.
В июле 2017 года ФАС выдала предупреждение "большой четверке" по внутрисетевому роумингу, потребовав устранить необоснованную разницу в ценах, а в марте 2018 года возбудила дела в отношении МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома". Дела были завершены лишь в начале августа. Параллельно с этим развивалась история с национальным роумингом. В августе 2017 года ведомство возбудило дела против операторов по национальному роумингу. Этот вопрос решился быстрее: к весне 2018 года операторы "большой тройки", по мнению ФАС, устранили нарушения, и дела были завершены.