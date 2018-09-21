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Санкции в отношении России
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Сторчак: РФ будет платить по своим обязательствам даже в случае санкций США на госдолг

По словам замминистра финансов РФ, разговоры о том, что РФ не будет платить по внешнему долгу и по государственному внутреннему долгу не имеют основания

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Россия намерена платить по своим долговым обязательствам "аккуратно и своевременно" даже в случае, если США введут санкции на суверенные бумаги РФ. Об этом заявил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак в кулуарах конференции "Розничный инвестор", организованном Московской биржей.

"Мы как ответственный заемщик намерены аккуратно, своевременно, в необходимых объемах выполнять свои платежные обязательства. Разговоры о том, что в отместку за это [ввод санкций на госдолг РФ] мы не будем платить по внешнему долгу и по государственному внутреннему долгу, эти разговоры не имеют под собой никакого основания", - сказал чиновник.

В начале августа группа сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты Конгресса законопроект о новых антироссийских санкциях, в числе которых фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель (касается только новых выпусков).

Власти США и ранее рассматривали такую возможность, однако в феврале 2018 года минфин США заявил, что этот шаг будет иметь негативные последствия не только для российского, но и для мирового финансового рынка и американских инвесторов.

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