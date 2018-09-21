Кабмин закладывает еще 13 млрд рублей на пособия по безработице для лиц старшего возраста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ закладывает дополнительно 13 млрд рублей на выплату пособий по безработице для лиц старшего возраста. Приток в службах занятости может быть большим, но и средства запланированы с запасом, заявил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"Мы заложили достаточно больше количество [дополнительных] средств на эти цели - 13 млрд [рублей]. Думаю, что это избыточная цифра. Мы исходим из того, что будет какой-то большой приток", - сказал он.

Дополнительные средства запланированы на 2019 год. "Для этих людей сделано изъятие в законе о занятости - у них будет пособие 12 месяцев в максимальном размере 11 280 рублей. Это не означает, что все будут получать 11 280 рублей, это максимальный размер. Все равно будет пособие формироваться 75-60-45% от заработка по месяцам, но <...> это гораздо больше, чем сейчас", - добавил он.

Министр напомнил, что эта мера компенсаторная. "Она заключается в том, что, если люди вдруг окажутся на этом отрезке времени без работы, и на определенный период времени, когда служба занятости должна будет им помочь, чтобы эти люди сохранили достаточно высокое материально вспомоществование, выше, чем другие, потому что в любом случае им не проще, чем молодым, поменять работу и переучиться", - пояснил он.

С 2018 года вырастет также максимальное пособие по безработице для людей, которые встанут на учет в службах занятости с 1 января. "Для всех максимальное пособие - до 8 тыс. с 1 января для тех, кто будет вновь зарегистрирован. Для предпенсионеров соответственно 11 280 рублей", - пояснил Топилин.