ЦБ: показатели финансовой устойчивости России находятся на безопасном уровне

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Показатели финансовой устойчивости России находятся на безопасном уровне, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России за август.

"Неблагоприятный внешний фон формируется в условиях ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики в США, что усугубляет положение стран с высоким уровнем валютизации экономики (Турция) и повышенной долговой нагрузкой (Аргентина). В России, напротив, показатели финансовой устойчивости находятся на безопасном уровне", - говорится в обзоре ЦБ РФ.

Регулятор также напоминает, что в отличие от других стран с развивающимися рынками Россия имеет положительное сальдо текущего счета платежного баланса и максимальный уровень международных резервов относительно ВВП, что формирует высокий уровень защиты экономики от потенциального оттока капитала.

"Низкий уровень государственного долга и переход к профициту федерального бюджета в 2018 году являются ключевыми индикаторами благоприятного состояния государственных финансов. Таким образом, фундаментальные макроэкономические параметры свидетельствуют о финансовой устойчивости российской экономики...", - говорится в обзоре.

Факторы повышенной волатильности финрынка РФ

Волатильность на финрынке РФ была повышена в августе из-за усиления оттока капитала с формирующихся рынков и расширения антироссийских санкций со стороны США, сообщает Банк России. "Российский финансовый рынок функционировал в августе в условиях повышенной волатильности. Факторами повышенной волатильности стало усиление оттока капитала с формирующихся рынков (emerging market economies, EME) под влиянием ухудшения ситуации в Турции и Аргентине, а также публикация в США серии законопроектов об антироссийских санкциях", - говорится в обзоре.

На фоне всплеска волатильности в наиболее уязвимых экономиках отношение международных инвесторов к формирующимся рынкам в августе стало "более тревожным", что обернулось ростом волатильности валют всех стран с формирующимися рынками, поясняет ЦБ.

"Общий индекс волатильности валют стран ЕМЕ в августе вырос до уровня, характерного для прошлых эпизодов повышенной волатильности <...> в середине 2013 года (объявление о сворачивании количественного смягчения), а также в конце 2015 года (первое повышение ставки ФРС США)", - говорится в обзоре.

Временный мораторий на признание отрицательной переоценки ценных бумаг банками

Сообщается также, что Банк России может ввести временный мораторий на признание отрицательной переоценки ценных бумаг банками в случае существенного ухудшения ситуации на финансовых рынках.

"Результаты анализа показали, что в целом для системы и по группам банков переоценка ценных бумаг и ослабление рубля не оказывают существенного негативного влияния на величину и достаточность капитала банковского сектора. Таким образом, на текущий момент реализация специальных мер поддержки банковского сектора не требуется. В случае существенного ухудшения ситуации на финансовых рынках Банк России может ввести временный мораторий на признание отрицательной переоценки ценных бумаг, что позволит снизить чувствительность участников рынка к рыночному риску", - говорится в обзоре.

В документе также отмечается, что объемы покупок иностранной валюты нерезидентами в августе в пиковые дни реализации шока были меньше, чем в апреле. "Реакция российского рынка на произошедшие шоки в августе оказалась в целом схожей с реакцией на введение санкций США в апреле 2018 года", - отмечается в документе.

"Аналогично апрельскому эпизоду дочерние иностранные банки и нерезиденты начали активно покупать иностранную валюту в целях хеджирования валютного риска при продаже ценных бумаг. Однако объемы покупок иностранной валюты нерезидентами и дочерними иностранными банками в августе в пиковые дни реализации шока и в целом за период были меньше <...> по сравнению с апрелем", - сообщает ЦБ.