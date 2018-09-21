Гутенев прогнозирует ослабление доллара после новых санкций США против КНР

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Распространение санкций США на Китай за сотрудничество с Россией может повлечь ответный удар по американской экономике. Об этом в пятницу ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию Владимир Гутенев.

Он прогнозирует возможное ослабление доллара уже в самое ближайшее время. "Думаю, до конца года курс доллара в России может снизиться до 61-60 рублей", - отметил замглавы комитета.

"От политики "дергать тигра за усы", чем занимались в последнее время американцы, вводя экономические ограничения против Китая, США перешли к игре "тигра дергают за хвост", а он далеко не бумажный. В вопросах национальной безопасности Китай однозначно пойдет на ответные меры, так же как и в экономических вопросах", - считает Гутенев.

По его мнению, Пекин может ускорить темпы в вопросах выхода из ценных бумаг госдолга США, а также перехода на взаиморасчеты в национальных валютах со своими основными торговыми партнерами. "Торговая война между Китаем и Америкой перестает быть ритуальной, особенно тогда, когда затрагивается национальная безопасность и суверенитет КНР. Соответственно, будет ответ. Сокращение китайского присутствия в долларовом контуре приведет к серьезным тектоническим изменениям в мировой экономике", - полагает депутат.

При этом он назвал несмертельным включение новых фигурантов в антироссийские черные списки. "Это, безусловно, доставляет нам неудобства, это далеко не мелочи, но значительного ущерба это не принесет", - добавил Гутенев.

В четверг Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США сообщило, что Вашингтон ввел санкции против Управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР и его начальника Ли Шанфу в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) в связи с тем, что Китай осуществил закупку 10 истребителей компании "Сухой" (Су-35) в декабре 2017 года. В этой связи китайские власти сделали США "серьезное представление".