ФАС РФ с коллегами из Белоруссии создадут рабочую группу для решения проблемы роуминга

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России договорилась с министерством антимонопольной политики Белоруссии о создании рабочей группы для решения проблемы роуминга между двумя странами. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя ФАС РФ Анатолий Голомолзин.

"Не так давно мы встречались с нашими белорусскими коллегами из министерства антимонопольной политики и договорились создать совместную рабочую группу, одна из тем которой решение ситуации с роумингом, - сказал Голомолзин. - В течение ближайших двух-трех месяцев мы планируем детально этот вопрос проработать, задача также кардинально улучшить ситуацию с международным роумингом между нашими странами. Мы также договорились разрешить вопрос не только с роумингом, но и предоставлением услуг международной связи. Работа в этом направлении продолжается".

Предложение отменить роуминг между Белоруссией и РФ поступило в июне 2017 года от главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Идею поддержал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Минсвязи Белоруссии уже провело мониторинг показателей по услугам роуминга, предоставляемым белорусскими операторами, а теперь определяет дальнейшую стратегию, чтобы выяснить, какие технические и административные мероприятия придется реализовать операторам, если роуминг будет решено отменить.