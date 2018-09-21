На разработку двигателя российско-китайского самолета претендуют шесть компаний

КУНЬМИН (Китай), 21 сентября. /ТАСС/. Шесть компаний, включая General Electric и Rolls Royce, направили предложения по разработке силовой установки для российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"CRAIC (совместное предприятие - оператор проекта) были получены ответы на RFP (запрос предложения - прим. ТАСС) по силовой установке от шести компаний, в настоящее время проводится их анализ", - сказал он в пятницу в китайском городе Куньмин (административный центр провинции Юньнань, Юго-Западный Китай).
"Также в числе прочих поступило совместное предложение российской компании АО ОДК ("Объединенной двигателестроительной корпорации) и китайской AECC CAE (Aero Engine Corporation of China Commercial Aircraft Engine Co - прим. ТАСС)", - добавил Мантуров.
Западные компании готовы участвовать в проекте, несмотря на действующие в отношении РФ санкции. "Как ни странно, компании с удовольствием поставляют свою продукцию и при этом не имеют никаких ограничений. Надеюсь, что это сохранится и в будущем", - сказал глава Минпромторга РФ.
Российско-китайский двигатель
"Мы должны стремиться, чтобы на нашем самолете стоял российско-китайский двигатель. Это важно и с точки зрения развития компетенций, и финансирования наших национальных экономик и технологической независимости от наших западных партнеров", - считает Мантуров.
Оператором проекта CR929 выступает "Китайско-российская международная коммерческая авиастроительная компания с ограниченной ответственностью" (China-Russia Commercial Aircraft International Corporation, CRAIC). В 2018 году программа CR929 перейдет к этапу эскизного проектирования. Начнется также отбор поставщиков авиационных систем и оборудования, который продлится около 1,5 лет.
В базовой комплектации авиалайнер будет рассчитан на 280 мест с дальностью полета 12 тыс. километров. Собирать самолет будут в Шанхае, а проектировать - в России. Общий бюджет программы оценивается в $13 млрд.