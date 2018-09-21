В Татарстане открылся центр специального машиностроения

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК /ТАТАРСТАН/, 21 сентября. /ТАСС/. Центр специального машиностроения открылся на заводе "ПОЗиС" (входит в Концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") в пятницу, сообщает корреспондент ТАСС с места события.
"Центр специального машиностроения - обновленный производственный комплекс, где установлено современное высокотехнологичное оборудование мирового уровня. До недавнего момента для изготовления продукции здесь использовались технологии 50-80-х гг. - энергозатратные, с высокой трудоемкостью, не отвечающие современным экологическим требованиям. Техническая модернизация позволила увеличить производительность труда в 2,2 раза, снизить энергопотребление в 1,5 раза и увеличить рентабельность производства в условиях малых серий и большой номенклатуры изделий", - рассказал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, который присутствовал на открытии.
По данным пресс-службы Ростеха, проект реализован в рамках федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы". Инвестиции в центр составили свыше 4 млрд рублей. Информацию о производственной линейке нового центра в Ростехе не раскрывают.
"ПОЗиС" является основным российским производителем малокалиберных боеприпасов для авиационных, морских и сухопутных артиллерийских систем, а также единственным в России и странах СНГ производителем более 20 типов различных пиропатронов для авиационных средств спасения экипажей самолетов. Предприятие располагает замкнутым циклом производства: изготовление гильз, снарядов, сборка, снаряжение, имеет специальную конструкторско- технологическую службу, а также полигон для испытаний боеприпасов.