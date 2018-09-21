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В Минтруде рассказали, какие профессии уберут из списка запрещенных для женщин

Снимаются ограничения на работы в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, работы в качестве водителей большегрузных автомобилей и машинистов спецтехники
© Александр Рюмин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Перечень запрещенных для женщин профессий будет актуализирован в ближайшее время, будет разрешена работа в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, работы в качестве водителей большегрузных автомобилей и машинистов специальной техники. Об этом заявил в пятницу журналистам глава Минтруда Максим Топилин в кулуарах Евразийского женского форума.

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"Принятие актуализированного перечня работ расширит возможности женщин на трудоустройство и обеспечит справедливые условия труда. Соответствующий приказ будет подписан в ближайшее время", - сказал министр.

Он напомнил, что в настоящее время Минтруд ведет работу по пересмотру действующего перечня из 456 запрещенных для женщин профессий.

Министр добавил, что в частности, снимаются ограничения на работы в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, работы в качестве водителей большегрузных автомобилей и машинистов специальной техники.

Сокращение разницы в зарплатах

Топилин считает, что разницу в заработных платах мужчин и женщин необходимо сокращать и дальше, за последние 16 лет она уменьшилась почти на 8 процентных пунктов.

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"Показатель гендерного разрыва в заработной плате сократился с 36,8% в 2001 году до 28,3% в 2017 году. Эту разницу необходимо продолжать сокращать", - сказал он.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также призвала обратить внимание на этот показатель. По ее словам, средняя зарплата женщин составляет в России 74% от средней зарплаты мужчин. Однако в 2005 году этот показатель составлял всего 60%, отметила она.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаТопилин, Максим АнатольевичРоссия
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