Правительство рассчитывает завершить переоснащение предприятий СВЧ-электроники в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство рассчитывает завершить техническое перевооружение предприятий по производству сверхвысокочастотной электроники (СВЧ-электроники) до конца 2021 года, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов, выступая на конференции по радиоэлектронной промышленности в Санкт-Петербурге.

"Мы ожидаем, что к 2020-2021 году мы завершим техническое перевооружение этого важного актива", - сказал Борисов. Он добавил, что СВЧ-электроника является необходимой для производства современных систем локации и связи.

"Это очень важное подспорье, потому что все современные средства [связи], радиолокация РЭП [радиоэлектронного противодействия] делается именно на этих компонентах, тем более купить эти компоненты невозможно, их можно только научится делать самим", - сказал вице-премьер.

XVII отраслевая конференция по радиэлектронной промышленности проходит в Петербурге 20 и 21 сентября. В этом году основной ее темой стала диверсификация радиоэлектронной промышленности России и приглашенные эксперты обсуждают возможности участия предприятий оборонно-промышленного комплекса для выпуска гражданской продукции, а также ее вывод на внутренние и зарубежные рынки.

Конференция проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и администрации Санкт-Петербурга.