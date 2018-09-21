"Умный" холодильник Ростеха появится в 2020 году

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. "Умный" холодильник, созданный специалистами предприятия "ПОЗиС" (входит в концерн "Техмаш", Ростех), сможет самостоятельно отслеживать наличие продуктов, их сроки годности и делать заказы в интернет-магазинах. Серийное производство "умной" бытовой электроники начнется в 2020 году, говорится в сообщении Ростеха.

"С 2020 года Ростех планирует начать серийное производство бытовой электроники с технологиями интернета вещей. Прототип первого устройства - перспективной модели холодильника для "умного" дома - создан специалистами завода "ПОЗиС" и в ближайшие месяцы выйдет на испытания", - сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что подобные устройства и другие современные цифровые модели в течение несколько лет станут основой продуктовой линейки Pozis. Для освоения их серийного производства завод реализует масштабный инвестиционный проект стоимостью 2 млрд рублей. Проект предусматривает модернизацию и автоматизацию производства, к настоящему времени на заводе уже введены в эксплуатацию семь автоматических линий для изготовления корпусных элементов холодильных приборов.

"Ростех развивает перспективные цифровые технологии, которые обретают популярность во всем мире. К ним относится, в частности, интернет вещей и системы "умного" дома, которые обеспечивают взаимодействие бытовых устройств и выполняют многие функции без участия человека. За счет новинок предприятие планирует выйти с 2021 года на рекордные объемы поставок - порядка 600 тыс. устройств в год", - сказал глава Ростеха Сергей Чемезов.

Компания Pozis входит в кластер "Вооружение" госкорпорации "Ростех" и является одним из ведущих в стране производителей систем охлаждения. Наращивание выпуска гражданской продукции на предприятии соответствует реализации программы по диверсификации предприятий ОПК. Всего за годы работы предприятием выпущено более 13,8 млн холодильников.