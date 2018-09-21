Борисов: число центров промышленного дизайна в России нужно увеличить в два-три раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Количество центров промышленного дизайна в России необходимо увеличить в два-три раза для вывода гражданской продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на коммерческий рынок. Такое мнение выразил вице-премьер РФ Юрий Борисов, выступая на конференции по радиоэлектронной промышленности в Санкт-Петербурге.

"Очень важно развить в стране и создать систему дизайн-центров, которые будут реализовывать проекты, наполнять фабрики и выходить на те или иные рыночные ниши. <...> Сейчас порядка 43 центров создано в стране <...> Для такой страны, как Россия - это мало. Я считаю, их около 100-150 должно быть", - сказал Борисов.

Он добавил, что, не имея дизайн-центров, невозможно создать конкурентноспособный продукт. Кроме того, как отметил вице-премьер, дизайн-центры могут работать и на иностранных заказчиков даже в условиях санкций.

"Даже в условиях санкций <...> можно работать по схеме foundry [оказывать заказчику услуги, не обладая правом на продажу конечного продукта] и размещать свои заказы за рубежом, что, собственно, сегодня многие дизайнеры и делают", - сказал вице-премьер.

XVII отраслевая конференция по радиоэлектронной промышленности проходит в Петербурге 20-21 сентября. В этом году основной ее темой стала диверсификация радиоэлектронной промышленности России и приглашенные эксперты обсуждают возможности задействования предприятий ОПК для выпуска гражданской продукции, а также ее вывод на внутренние и зарубежные рынки. Конференция проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и администрации Санкт-Петербурга.