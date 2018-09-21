Опрос: более трети самозанятых в РФ готовы платит 4% от доход в качестве налога

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Более трети самозанятых в России готовы выплачивать ставку налога с дохода в 4%, 30% согласны ставку в 2% и столько же предпочитают освобождение от уплаты любых налогов. Такие данные опроса крупнейшей русскоязычной биржи удаленной работы FL.ru предоставили ТАСС в пресс-службе организации.

"Интересным образом разделилось мнение респондентов в вопросе о приемлемой ставке налога от дохода для самозанятых. Чуть больше трети опрошенных (35%) готовы выплачивать 4-процентную налога от дохода. Далее респонденты разделились на два противоположных лагеря: 30% респондентов считают, что самозанятые должны платить не более 2% от дохода и также 30% предпочли бы освобождение самозанятых от всех налогов в принципе. И оставшиеся 5% задумываются о том, чтобы выплачивать больше и отдавать в государственный бюджет более 4% от дохода", - говорится в сообщении.

Также аналитиков интересовало, какие преимущества для бизнеса являются самыми важными при регистрации в качестве самозанятого. Преобладающее большинство, а именно 70% респондентов, согласилось, что основным мотиватором для них является возможность легализации деятельности на льготных условиях.

Почти 60% опрошенных фрилансеров согласны зарегистрироваться в качестве самозанятого в течение года, так как не видят достойной альтернативы. Около 20% готовы сделать это в ближайшее время, поскольку считают, что это их гражданский долг. И около 21% намерены понаблюдать пару лет за этими изменениями.

В пресс-службе компании отметили, что в опросе приняли участие 1025 фрилансеров, он проводился с 14 по 19 сентября в крупных российских городах. Величина статистической погрешности составляет 2-3%.

FL.ru - это крупнейшая русскоязычная биржа удаленной работы, основанная в 2005 году. Специализируется на таких профессиях, как программисты, дизайнеры, художники, копирайтеры, инженеры, фотографы и другие. Среднемесячная аудитория - 1,7 млн уникальных пользователей.