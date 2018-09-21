Road show проектов для компаний из "списка Белоусова" пройдут после доработки перечня

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Список приоритетных госпроектов для привлечения частных инвестиций, предложенный правительством компаниям из "списка Белоусова", будет доработан при участии Внешэкономбанка и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Такое решение было принято 20 сентября на заседании рабочей группы с первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым и помощником президента Андреем Белоусовым.

"Вчера было заседание. Без массового присутствия бизнесменов, поскольку Силуанов хотел посмотреть проекты, предложенные ведомствами. Исходили из того, что прежде чем их предъявлять бизнесу, они могут потребовать доработки. Так, собственно, и получилось, - рассказал журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. - Договорились о порядке работы, что ведомства будут готовиться к таким отраслевым road show. Внешэкономбанк и РФПИ подключаются для некоей фильтрации этих предложений, потому что они самого разного уровня - от глобальных инфраструктурных до строительства свиноферм".

Некоторые проекты исчезнут из списка после их детального рассмотрения, отметил Шохин.

Road show для инвесторов

Список приоритетных проектов должен быть доработан к 20-м числам октября. "Мы договорились, что в следующий раз мы через месяц вернемся к этой теме, чтобы посмотреть, что происходит", - сказал глава РСПП.

После доработки перечня приоритетные госпроекты будут представлены инвесторам в рамках road show. "Договорились, что все проекты министерств и ведомств пройдут процедуру road show, то есть они должны быть предварительно "упакованы", показаны бизнесу. Правительство и профильные ведомства должны показать, какие финансовые инструменты, какая финансовая модель, сроки окупаемости, чтобы заинтересовать бизнес", - отметил Шохин.

Он подчеркнул, что предлагаемые государством проекты необходимо преподнести как инвестиционно привлекательные, а не просто описаны как некие пожелания. "То есть должна быть некая финансовая модель, ключевые показатели этой финансовой модели, инструментарии. Что это будет - заемные механизмы типа облигаций, привилегированные акции, на каких условиях частные инвесторы будут входить [в проекты]", - пояснил Шохин.

Бизнес со своей стороны также предложил собственные проекты, которые соответствуют приоритетам майского указа президента. "Договорились о том, что эти проекты будут поддерживаться правительством в том числе через проект закона о защите и поощрении инвестиций", - сказал глава РСПП.

"В равной степени нам, бизнесу, надо организовать через проектный комитет рабочей группы работу по организации road show в тех случаях, когда частные компании будут обращаться к нам с просьбой, как помочь им "упаковать" проекты для представления правительству на тему господдержки... Эта работа за месяц должна быть проведена", - отметил Шохин.

Инвестиции - дело добровольное

По мнению главы РСПП, некоторые компании могут заинтересоваться проектами даже в том случае, "если они чуть ниже рынка будут". "Мы вполне это допускаем, но это не будет принудительно, это будет как бы дополнительный интерес, который может перекрыть какую-то потерю доходности", - сказал Шохин.

По его словам, на заседании рабочей группы была подтверждена добровольность участия в проектах. "Потому что базовая договоренность сохраняется, о том, что речь идет не о принуждении к инвестированию с нулевым интересом компаний, а о полноценном инвестиционном процессе", - подчеркнул глава РСПП.

"Более того, мы договорились так: есть перечень проектов какого-то ведомства, не факт, что мы зайдем во все проекты, даже если они будут упакованы более или менее приемлемо. Бизнес будет выбирать наиболее привлекательные с инвестиционно-финансовой точки зрения и с точки зрения корпоративных интересов - насколько этот проект может помочь расширить производственную деятельность, экспорт и так далее", - отметил Шохин.