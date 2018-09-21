"Трансмаш" получил льготный заем в 100 млн рублей от Фонда поддержки промышленности Москвы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Фонд поддержки промышленности и предпринимательства Москвы выдал льготный заем на сумму 100 млн рублей под 2% годовых сроком на пять лет городскому заводу "Трансмаш". Об этом сообщили в пятницу ТАСС на предприятии.

"Столица оказала финансовую поддержку предприятию со столетней историей заводу "Трансмаш", выдав льготный заем сроком на 5 лет по ставке всего 2% годовых в объеме 100 млн рублей", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что деньги планируется направить на приобретение современного высокоточного оборудования, которое позволит повысить производительность труда, точность операций и качество продукции.

Как сообщал ранее глава столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин, в Москве функционирует 208 промышленных зон, работает 650 крупных и средних промышленных предприятий, тысячи микро- и малых производств. "Для обеспечения таких компаний доступным финансированием в Москве действует программа льготных займов Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, фонд выдает прямые займы объемом до 100 миллионов рублей по ставкам существенно ниже банковских", - прокомментировал он.

О предприятии

Завод "Трансмаш" является разработчиком и производителем тормозных систем для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена. Компания имеет более 90 патентов на изобретения и полезные модели, созданные его сотрудниками, в том числе, патенты России, Казахстана, Украины, Германии, Польши.