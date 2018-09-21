Заказник в Павловском Посаде поставят на кадастровый учет до конца года

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области уточнило границы особо охраняемой природной территории (ООПТ) в городском округе Павловский Посад - государственном природном заказнике областного значения "Даниловское болото" и планирует до конца 2018 года поставить ее на кадастровый учет. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, природная территория "Даниловское болото" была создана давно, но не имела документально закрепленных границ.

"В Минэкологии подготовлен проект положения об ООПТ <…> "Даниловское болото". <…> В ближайшее время паспорт заказника будет передан на рассмотрение правительства Московской области, до конца 2018 года ООПТ поставят на кадастровый учет", - говорится в сообщении.

Площадь "Даниловского болота" составляет 286 га. В этом заказнике живет множество разнообразных водоплавающих птиц. "На болоте обитают большой подорлик и большой кроншнеп, занесенные в Красную книгу России, а также шилохвость, осоед, серый журавль, большой веретенник, малая чайка, белокрылая крачка, фифи и удод, внесенные в Красную книгу Московской области", - отметили в пресс-службе минэкологии.

В ведомстве добавили, что природа в заказнике страдает от стихийного туризма, автотранспорта и сбора растений, грибов и ягод. В ООПТ "Даниловское болото" действует режим особой охраны, который запрещает посещать ее в период с 1 апреля по 1 сентября, охотиться весной, делать мелиорацию и добывать торф. Однако без закрепленных границ заказника было сложно следить за соблюдением этого режима.

Минэкологии Подмосковья в 2015 году начало оформлять паспорта на областные ООПТ, документально закрепляя их границы. Сейчас из 246 заказников на кадастровом учете стоят 210. Эта работа позволит исключить спорные ситуации, когда земли природных заповедников переходят в чужую собственность, например, под застройку жилья. Также документальное закрепление границ дает возможность вменять ответственность нарушителям охранного режима.