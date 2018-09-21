"Росэнергоатом" решил перенести ввод второго блока Нововоронежской АЭС-2 на 2020 год

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 21 сентября. /ТАСС/. Концерн "Росэнергоатом" принял решение о переносе срока ввода второго энергоблока Нововоронежской АЭС-2 с 2019 на 2020 год. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора концерна Александр Хвалько в рамках конференции "Новая Россия - новая энергетика. Генерация будущего".

"Итоговое решение принято - по Нововоронежской станции мы на один год перенесли (ввод), на 2020 год", - сказал он.

В "Росэнергоатоме" ТАСС сообщали, что в конце ноября 2017 года в правительстве состоялось совещание, на котором Росатому было поручено рассмотреть целесообразность изменения сроков начала поставки мощности второго энергоблока Нововоронежской АЭС-2 и второго энергоблока Ленинградской АЭС-2.

Газета "Коммерсантъ" ранее писала, что перенести ввод блоков на российских АЭС в сентябре 2017 года предложила ассоциация "Сообщество потребителей энергии" на фоне опасений рынка резкого роста цены на мощность из-за высоких платежей по ДПМ (договор о предоставлении мощности, подразумевающий возврат инвестиций в энергетику с гарантированной доходностью - прим. ТАСС) для АЭС (базовая доходность составляет 10,5%).

Как заявили ТАСС в Минэнерго, перенос сроков ввода второго энергоблока Нововоронежской АЭС-2 с 2019 на 2020 год приведет к снижению темпов роста цен на электроэнергию в следующем году - с 12,9% до 11,1%.

О сроке ввода второго энергоблока Ленинградской АЭС-2

Ранее также сообщалось, ввод второго энергоблока Ленинградской АЭС-2 может быть перенесен на два года. Однако сегодня Хвалько сообщил журналистам, что этот вопрос еще не решен. "А по Ленинградскому блоку - в стадии обсуждения с Минэнерго в том числе, с правительством. На сегодня этот блок (ввод этого блока - прим. ТАСС) не перенесен, но у нас есть время для принятия решения - примерно полгода", - сказал он.

Хвалько отметил, что "Росэнергоатом" по ДПМ имеет право на год бесштрафной отсрочки ввода энергоблока. По договору, второй энергоблок Ленинградской АЭС-2 должен быть введен в 2021 году, "Росэнергоатом" без опасений штрафов может перенести ввод блока на 2022 год.