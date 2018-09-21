Глава РСПП: торговая война между США и КНР может нанести ущерб экономике России

"Если импорт китайских товаров в США будет ограничен, куда они потекут? Может и в Россию. Тогда российский бизнес почувствует мощную конкуренцию с китайскими сейчас партнерами, а в этом случае - конкурентами на многих рынках", - сказал он.

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Развитие торговой войны между США и КНР потенциально может нанести ущерб экономике России, заявил глава РСПП Александр Шохин на конференции Американской торговой палаты в РФ.

По его словам, развитие торговой войны между США и Китаем создает "элемент непредсказуемости".

Шохин обратил внимание на одну из точек зрения экспертов о том, что сейчас в мире происходит изменение технологических укладов и идет борьба стран за то, чтобы стать центрами технологического развития. "И поэтому протекционизм и возврат капиталов в Россию и в США - это способ стать лидером в новом технологическом укладе", - считает глава РСПП.

Как заявил Шохин, торговые войны и санкции подрывают эффективность международных институтов и универсальных стандартов, например, Всемирной торговой организации.

США против Китая

С 24 сентября начинают действовать новые 10%-ные пошлины США в отношении китайских товаров стоимостью $200 млрд. Такое решение американского президента Дональда Трампа огласила администрация Белого дома. По словам лидера Соединенных Штатов, в случае, если Пекин предпримет ответные меры, Вашингтон прибегнет к дополнительному пакету повышенных тарифов в отношении продукции и услуг из КНР на $267 млрд.

Трамп 15 июня этого года объявил, что, в связи с "кражей" Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также "несправедливой торговой практикой" китайской стороны, США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары стоимостью $50 млрд. Подобные планы были реализованы в два этапа - 6 июля и 23 августа, на каждом из которых повышенные таможенные ставки начали действовать в отношении широкого перечня торговой номенклатуры из КНР на сумму $34 и $16 млрд соответственно.