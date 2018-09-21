Минфин предложил повысить стоимость акцизных марок для импортных сигарет

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ предлагает повысить стоимость акцизной марки для маркировки табачной продукции, ввозимой в Россию, до 200 руб. за 1 тыс. штук со 150 руб. за 1 тыс. штук. Соответствующий проект постановления, разработанный Минфином, размещен на портале regulation.gov.ru.

"Принятие и реализация проекта постановления не вызовут дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета, и не приведут к сокращению доходной части федерального бюджета", - подчеркивается в пояснительной записке к документа.