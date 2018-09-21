Мутко: вопрос деления РФ на 14 макрорегионов открыт для дальнейшего обсуждения

"Вопрос дискуссионный. В Минэкономразвития исходили из того, что это объединение регионов, которые имеют общие экономические, инфраструктурные, социальные связи. Но есть разные подходы к понятию макрорегиона. Некоторые предлагают вписать их в политическую структуру страны, другие понимают макрорегион больше как термин, описывающий определенный экономический потенциал и возможность использования общей инфраструктуры", - приводятся его слова в сообщении.

Согласно документу, в стратегии выделяются Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-Западный, Северный, Южный, Северо-Кавказский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский, Байкальский и Дальневосточный макрорегионы.

В пресс-службе отмечают, что в настоящее время стратегия пространственного развития согласована с регионами и с многими министерствами. Например, замечаний к документу нет у Минспорта, Минтруда, Минпросвещения, Минобрнауки, Минстроя, Минкавказа, Министерства цифрового развития.

Как сообщал ранее премьер-министр Дмитрий Медведев, работу над Стратегией пространственного развития до 2025 года планируется завершить к концу 2018 года. По словам главы правительства, стратегия призвана дать ответы на вопросы, каковы конкурентные преимущества и перспективные специализации каждого российского региона, как воплотить в жизнь потенциал каждой части страны и сделать его востребованным для бизнеса.