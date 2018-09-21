Путин намеревается сверить часы с Лукашенко по спорным агровопросам и энергетике

СОЧИ, 21 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко выразил намерение сверить часы по остающимся спорным вопросам в области сельского хозяйства и энергетики с учетом изменений, произошедших в белорусском правительстве.

"Договорились, что встретимся в более широком составе, тем более что в правительстве Белоруссии произошли существенные изменения, нам нужно сверить часы по некоторым вопросам, некоторые вопросы доурегулировать", - сказал глава российского государстве в ходе беседы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Совсем недавно возникало много споров в области сельского хозяйства, по энергетическим вопросам нам нужно некоторые точки над "i" поставить", - отметил глава государства.

Президент РФ тепло поприветствовал белорусскую делегацию в своей Сочинской резиденции Бочаров ручей. Он отметил, что 22 августа принимал здесь белорусского лидера. Путин напомнил, что разговор шел о текущих делах, в частности о перспективах развития интеграционных объединений, в которых оба государства принимают активное участие. Кроме того, разговор шел по повестке дня двусторонних отношений и тогда же была достигнута договоренность встретиться в более широком составе.

В переговорах с российской стороны принимают участие премьер-министр Дмитрий Медведев, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Алексей Гордеев и Дмитрий Козак, а также посол РФ в Белоруссии, спецпредставитель президента по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссией Михаил Бабич. С белорусской стороны к беседе приглашены глава белорусского правительства Сергей Румас, вице-премьеры Игорь Ляшенко, Игорь Петришенко, Михаил Русый, глава МИД Белоруссии Владимир Макей.