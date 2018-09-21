Объем инвестиций в основной капитал Крыма в первом полугодии вырос на 93%

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал Республики Крым в первом полугодии этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на фоне открытия автодорожной части Крымского моста вырос на 93% - до 132 млрд рублей. Об этом сообщила министр экономического развития региона Наталья Чабан.

"За полгода в экономику республики вложено 132 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, что на 93% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. 75 миллиардов из этой суммы - частные инвестиции", - привела слова Чабан пресс-служба министерства.

Власти объяснили рост объема инвестиций в Крыму "совокупностью множества факторов", в числе которых - запуск Крымского моста, уточнили в пресс-службе. "Запуск моста особенно сказался на инвестициях в туристической и транспортной отраслях", - сообщила ТАСС представитель министерства.

Эти слова подтверждают и данные статистики. "Наибольшую долю в общем объеме инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в первом полугодии 2018 года заняла сфера логистики и хранения - почти 79%. Следующие отрасли - туризм, здравоохранение и социальные услуги, операции с недвижимостью - присутствуют почти в равных долях - 3,9, 3,7 и 3,6% соответственно", - приводятся в сообщении регионального министерства слова Чабан.

По отношению к предыдущему году возросли инвестиции по таким видам деятельности как растениеводство (вдвое), гостиницы и общепит (на 91,2%), обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (вдвое), деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (на 67,9%) и здравоохранение (на 60,6%), резюмировали в министерстве.