Турчак: парламенты всех регионов РФ работают над вопросом сохранения льгот перед пенсией

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Вопрос сохранения региональных льгот для людей предпенсионного возраста (то есть женщин, достигших 55 лет, и мужчин старше 60 лет) прорабатывается во всех 85 субъектах РФ, а в ряде регионов парламенты уже приняли соответствующие законы. Об этом сообщил в пятницу секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"На сегодняшний день в парламенты 85 субъектов РФ внесены законопроекты о сохранении региональных льгот для граждан предпенсионного возраста - женщин 55 лет и мужчин 60 лет", - цитирует политика пресс-служба партии. По его словам, в 37 регионах законы о сохранении региональных льгот в прежних возрастных границах уже приняты законодательными собраниями, причем в 18 из них документы подписаны губернаторами.

"Еще в трех регионах данные законопроекты рассмотрены и приняты в первом чтении. В 45 регионах России законопроекты будут рассмотрены в самое ближайшее время: в большинстве - до конца сентября и в нескольких - в октября", - уточнил Турчак.

Он подчеркнул, что сохранение региональных льгот для людей предпенсионного возраста - один из важнейших вопросов, который поднимался в субъектах РФ при обсуждении совершенствования пенсионной системы. Турчак напомнил, что этот вопрос единороссы предложили оформить в виде законодательной инициативы на совместном заседании генерального совета партии и совета руководителей ее фракций, и эту идею поддержал президент России Владимир Путин.

Также секретарь генсовета отметил, что региональные фракции единороссов быстро выполнили работу по законодательной реализации решения. "Мы проследим за тем, чтобы в ближайшее время все оставшиеся регионы приняли данный законопроект. Однако наша работа на этом не заканчивается. Учитывая социальную значимость вопроса, "Единая Россия" в каждом регионе возьмет на парламентский контроль исполнение данных законов", - заключил Турчак.