ВЭБ может отложить выпуск бондов для Фабрики проектного финансирования

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) не будет спешить с размещением первых бондов в рамках Фабрики проектного финансирования и может отложить их выпуск на неопределенный срок из-за неблагоприятной ситуации на рынке, заявил первый зампред ВЭБ Николай Цехомский.
"На таком рынке мы не хотим выпускать. Можем отложить, нет четкого срока", - сказал он журналистам.
Привлекаемые за счет облигаций средства планируется направить на предоставление части (не более 40%) синдицированного кредита для финансирования отобранных ВЭБ инвестпроектов.
"Мы смотрим на конъюнктуру рынка. Тот случай, когда определяем не мы, а инвесторы. Когда бонды дорого стоят - для нас достаточно серьезная проблема, потому что долгосрочные инвестиционные проекты надо финансировать, к сожалению, не по сегодняшней конъюнктуре рынка", - добавил он.
В сентябре на Восточном экономическом форуме Цехомский предположил, что первый выпуск облигаций может быть размещен в ноябре, но оговорился, что реальные сроки будут зависеть от стоимости заимствований на рынке.
Предполагается, что объем выпуска составит от 5 млрд до 20 млрд рублей.
Бумаги будет размещать "Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования" (100%-ная "дочка" ВЭБ).