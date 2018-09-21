{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ВЭБ может отложить выпуск бондов для Фабрики проектного финансирования

Это связано с неблагоприятной ситуацией на рынке

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) не будет спешить с размещением первых бондов в рамках Фабрики проектного финансирования и может отложить их выпуск на неопределенный срок из-за неблагоприятной ситуации на рынке, заявил первый зампред ВЭБ Николай Цехомский.

"На таком рынке мы не хотим выпускать. Можем отложить, нет четкого срока", - сказал он журналистам.

Привлекаемые за счет облигаций средства планируется направить на предоставление части (не более 40%) синдицированного кредита для финансирования отобранных ВЭБ инвестпроектов.

"Мы смотрим на конъюнктуру рынка. Тот случай, когда определяем не мы, а инвесторы. Когда бонды дорого стоят - для нас достаточно серьезная проблема, потому что долгосрочные инвестиционные проекты надо финансировать, к сожалению, не по сегодняшней конъюнктуре рынка", - добавил он.

В сентябре на Восточном экономическом форуме Цехомский предположил, что первый выпуск облигаций может быть размещен в ноябре, но оговорился, что реальные сроки будут зависеть от стоимости заимствований на рынке.

Предполагается, что объем выпуска составит от 5 млрд до 20 млрд рублей.

Бумаги будет размещать "Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования" (100%-ная "дочка" ВЭБ).

Теги
Россия
Орешкин заявил, что БРИКС должна выработать единую позицию по реформе ВТО
Глава Минэкономразвития РФ отметил, что вопрос реформы организации будет подниматься на саммите G20
Читать полностью