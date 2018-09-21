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Первую в России промышленную овцеводческую ферму ввели в эксплуатацию под Курском

Объем инвестиций в проект строительства комплекса превысил 2,8 млрд рублей

КУРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Компания "Мираторг" в пятницу открыла в Фатежском районе Курской области овцеводческий комплекс мощностью 67 тыс. голов товарных животных в год, объем инвестиций в проект превысил 2,8 млрд рублей. Это ферма стала первой в России промышленной площадкой по производству ягнятины, сказал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, посетивший Курскую область с рабочей поездкой.

"Сегодня мы торжественно открываем овцеводческий комплекс. Это первая в России индустриальная ферма по производству ягнятины - совершенно новый формат, который ранее не использовался. Уникальность состоит в том, что компания "Мираторг" использует новейшие технологии, которые применяются в мировой практике", - сказал Патрушев.

Объем инвестиций в проект строительства комплекса превысил 2,8 млрд рублей. Из них около 2 млрд рублей компания получила в виде льготных кредитов.

"Такого рода проекты очень тяжело реализовывать без серьезных инвестиций и государственной поддержки. Государство стабильно поддерживает мясное животноводство, в том числе, компенсируя 20% прямых затрат, понесенных на строительство и модернизацию объектов АПК. Эта мера призвана ускорить окупаемость проектов и повысить инвестиционную привлекательность отрасли", - отметил Патрушев.

На предприятии создано 100 рабочих мест. После выхода комплекса на производственную мощность объем выработки мяса составит порядка 3,3 тыс. тонн в год. "Мираторг" планирует поставлять продукцию на внутренний и внешний рынки. "Это крайне важная задача с учетом майского указа президента РФ и с учетом необходимости увеличения экспорта продукции до $45 млрд", - добавил Патрушев.

Холдинг "Мираторг", основанный в 1995 году, является крупнейшим производителем свинины и говядины, ведущим поставщиком мяса на российском рынке, осуществляя деятельность в 19 регионах, занимая первое место среди компаний сектора по объему выручки.

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