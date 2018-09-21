Контрольно-счетная палата назвала неэффективной поддержку моногородов в Кировской области

КИРОВ, 21 сентября. /ТАСС/. Аудиторы Контрольно-счетной палаты (КСП) Кировской области пришли к выводу о низкой эффективности мероприятий по поддержке моногородов в регионе. Некоторые объекты, построенные за счет федеральных субсидий, остаются невостребованными, при этом на проблемных территориях продолжается отток населения и не решена проблема безработицы, говорится в опубликованном в пятницу на сайте региональной КСП отчете об итогах проверки реализации в области приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов" в 2016 - 2017 годах.

"Контрольно-счетной палатой Кировской области совместно со Счетной палатой Российской Федерации проведена проверка результативности поддержки моногородов на территории Кировской области... Отмечена низкая эффективность мероприятий,... реализация которых не решает социально-экономических проблем монопрофильных муниципальных образований", - говорится в отчете.

По данным КСП, в моногороде Луза более полутора лет не используются реконструированные за счет субсидий Фонда развития моногородов канализационно-очистные сооружения. Объекты планировалось загрузить за счет инвесторов, однако предприятия интереса к очистным не проявили, поэтому область вынуждена была вернуть в Фонд 88,5 млн рублей. Еще около 240 млн рублей регион получил в виде субсидий на реконструкцию пяти объектов инфраструктуры в городе Белая Холуница, однако, по данным КСП, "загрузка ряда реконструированных объектов обеспечена менее чем на 2%". В отчете Счетной палаты говорится, что и в этом случае не исключен риск "применения санкций в виде возврата средств".

Аудиторы считают, что мероприятия программы не оказывают значительного влияния на социально-экономическое развитие моногородов. Так, в Лузе и Белой Холунице за последние три года численность трудоспособного населения сократилась на 20% и 8% соответственно. Около 40% из более чем 4 тыс. созданных рабочих мест в 11 моногородах региона - это временные места для несовершеннолетних. Ситуация на рынке труда по-прежнему напряженная, по данным на 1 апреля, в пяти моногородах (Белая Холуница, Кирс, Луза, поселки Красная Поляна и Стрижи) уровень безработицы превышал среднероссийский и областной показатели в два и более раза, продолжается также отток населения.

Ранее министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева сообщала, комментируя выводы КСП, что регион выполнил все установленные федеральными требованиями показатели эффективности программы. Она уточнила, что при формировании задач регионам каких-либо ограничений по поводу организации временных рабочих мест не было. Сейчас, по словам Кряжевой, правительство области проводит работу по привлечению инвесторов в моногорода и созданию постоянных рабочих мест. По данным правительства, в 11 моногородах, где проживает почти 15% населения региона, реализуется 54 инвестпроекта с общим объемом инвестиций около 12 млрд рублей, еще 14 инвестиционных проектов планируются к запуску в ближайшее время.

Поддержка моногородов

В России 319 моногородов в 61 субъекте. На реализацию программы "Комплексное развитие моногородов", целью которой является диверсификация экономики и создание новых рабочих мест, на 2017 - 2020 годы предусмотрено 25,3 млрд рублей, из которых в 2017 году израсходовано 4,4 млрд рублей.