Орешкин: консультации РФ и США в ВТО по пошлинам на сталь и алюминий не дали результата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Консультации России и США в рамках ВТО по пошлинам Вашингтона на импорт стали и алюминия не дали результата. Россия намерена продолжить разбирательство, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах Второго Евразийского женского форума.

"Стандартная процедура такова: сначала проходят консультации, их содержание, по правилам ВТО, разглашать нельзя, но я могу сказать, что консультации прошли, никакого результата они не дали. Это означает, что мы дальше продолжаем двигаться по стандартной процедуре, которая может в итоге занять даже несколько лет с точки зрения рассмотрения самого спора, потом апелляции и так далее", - пояснил Орешкин.

В конце июня Россия запросила в ВТО консультации с США в отношении американских пошлин на импорт стали (25%) и алюминия (10%).

Запрос консультаций - первый шаг судебной процедуры ВТО. Если консультации ни к чему не приведут, второй этап - формирование третейской группы.

В ответ на американские пошлины Россия ввела дополнительные пошлины в 25-40% на товары из США. Под них попали некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования и оптоволокно из США.