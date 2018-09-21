Сделки с компаниями под санкциями будут сопровождать уполномоченные на это банки

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство России обязало привлекать к сопровождению контрактов с находящимися под иностранными санкциями компаниями банки, которым такая деятельность разрешена кабмином РФ. Соответствующие поправки, внесенные в Правила осуществления банковского сопровождения контрактов, опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь эти правила, в соответствии с документом, распространяются на "контракт (контракты), или предмет контракта, или поставщик (подрядчик, исполнитель) по контракту, которые определены правительством РФ, в случае если в отношении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) действуют меры ограничительного характера, введенные иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза". Также отмечается, что при заключении такого контракта заказчик или поставщик должен привлекать для банковского сопровождения банк, "в отношении которого правительством РФ принято решение об осуществлении банковского сопровождения таких контрактов".

США начали вводить санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией в марте 2014 года. Под их действие попал ряд российских банков и компаний, а также отдельные граждане РФ. Санкции неоднократно расширялись и продлевались.

Аналогичную политику проводит и Евросоюз. Секторальные санкции ЕС действуют в отношении более чем 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.