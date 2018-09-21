Строительство ВСМ увеличит поступления в бюджет Владимирской области

ВЛАДИМИР, 21 сентября. /ТАСС/. Строительство Высокоскоростной магистрали (ВСМ) позволит более чем в два раза увеличить доходную часть бюджета Владимирской области. Об этом в пятницу в ходе социально-экономического форума РЖД во Владимире сообщила губернатор региона Светлана Орлова.

"У нас сейчас бюджет 65 млрд рублей, а если пойдет [строительство] ВСМ, мы посчитали, и вы будете брать нашу продукцию, то у нас бюджет будет 150 млрд рублей, мы в этом заинтересованы как никто", - сказала она, добавив, что уже сегодня десять предприятий изготавливают продукцию для РЖД. По ее словам, объем поставок составляет около 3 млрд рублей.

В свою очередь генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров отметил, что участок ВСМ от Москвы до Владимира, который планируется построить в первую очередь, станет важнейшим на всей протяженности дороги.

"Это участок, который в целом входит в стратегическое направление взаимодействия "Запад-Восток", но главным является первый участок - от Москвы до Владимира, от Москвы до Нижнего Новгорода. Он создаст абсолютно новые условия для жителей Владимирской области", - отметил Белозеров, подчеркнув, что проект будет активно развиваться, в том числе благодаря поддержке администрации Владимирской области.

Как сообщалось, протяженность ВСМ по территории Владимирской области составит 251 км, в регионе поезд будет делать четыре остановки. Время в пути от Москвы до Владимира составит около 55 минут, в то время как сейчас самый быстрый поезд едет 1 час 40 минут. Протяженность ВСМ Москва - Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50 - 70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних 14 часов.