Заммэра Москвы сообщил, что экономика столицы будет опираться на наукоемкую промышленность

Заммэра уверен, что у города есть все, чтобы быть в числе мировых лидеров: кадры, инфраструктура, государственные гарантии и механизмы поддержки инвесторов, реализующих проекты в приоритетных областях. Также Ефимов подчеркнул, что Москва имеет стабильный, социально ориентированный бюджет. "Доходы бюджета города позволяют выполнять все социальные обязательства перед москвичами", - отметил он.

"Стратегия экономического развития города остается прежней, и она совпадает с трендами, общими для всех мировых мегаполисов. Мы видим, что драйвером развития городов сейчас все в большей степени становится новая промышленность: высокотехнологичная, наукоемкая, отвечающая на информационные вызовы. Москва будет продолжать двигаться в этом направлении", - обозначил он приоритеты развития города в области экономики.

Развитию экономики будет способствовать и активная инвестиционная политика, разумное управление ресурсами. "Город почти избавился от непрофильных активов, эффективно использует городское имущество, создает понятные и прозрачные условия для ведения бизнеса", - подчеркнул заммэра. В настоящее время столица переживает инвестиционный подъем, вложения частных инвесторов за последние семь лет увеличились на 70%.

"Мы видим интерес у партнеров и будем и дальше создавать условия для того, чтобы Москва была привлекательным городом для инвестирования и доверия со стороны бизнеса", - заверил заместитель мэра столицы.

В прежнем составе правительства Москвы он работал руководителем Департамента экономической политики и развития города. После прошедших выборов 9 сентября, на которых Сергей Собянин вновь был избран мэром, Ефимов был назначен заместителем мэра, курирующим экономблок, при этом он продолжит возглавлять департамент.

Об экономике Москвы

По прогнозам Минэкономразвития РФ до 2024 года, в 2018 году более половины (52,1%) суммарного объема ВРП (валового регионального продукта, аналога ВВП на уровне субъектов) в России сформируют десять регионов, включая Москву. По оценкам экспертов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), которые приводит РБК, с 2000 года порядка 20% в этой доле приходится на столицу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал размер налоговых отчислений столицы в федеральный бюджет более 3 трлн рублей в год, что связано с ростом инвестиций в основной капитал Москвы, которые в 2018 году перевалят за 2 трлн рублей. Градоначальник считает, что стимулом для притока инвесторов в последние годы стали вложения города в строительство дорог, метро, железнодорожных линий, в социальную сферу.

При этом Москва изменила свою политику в области развития промышленности, остановив вывод предприятий и начав оказывать системную поддержку для развития высокотехнологичной промышленности, хорошо оплачиваемых и современных мест. Столица, таким образом, не только получает ресурсы для собственного развития, но и для содействия развитию других регионов и страны в целом, уверен Собянин.

Ранее мэр сообщил, что рост промышленности Москвы за семь месяцев текущего года составил 15% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Динамика роста налоговых поступлений в бюджет города в текущем году составляет около 10%. За несколько лет Москва поднялась на 40 пунктов в сфере международной торговли, с 140-го на 100-е место к 2018 году. Столица ежегодно экспортирует высокотехнологичную продукцию на $25 млрд.

На сегодня в Москве функционируют 33 технопарка - это специализированные имущественно-земельные комплексы на территории города, которые имеют соответствующий официальный статус и предоставляют выгодные условия ведения научно-производственной и инновационной деятельности для своих резидентов.

Дискуссия о бюджетной политике

Собянин и глава Минфина РФ Антон Силуанов 7 сентября на полях Московского финансового форума договорились о том, чтобы не менять бюджетную политику Москвы в сфере межбюджетных трансфертов в течение шести лет. Речь идет о модели, когда более богатые регионы, перечисляя налоги со своих доходов в федеральный бюджет, оплачивают таким образом расходы других регионов.

По мнению столичного градоначальника, эта модель является неэффективной, так как за последние восемь лет объем поступлений в федеральный бюджет с территории Москвы вырос в 2,2 раза, тогда как объем трансфертов из федерального бюджета в субъекты РФ за тот же период - всего на 20%. Фактически 60% всех налогов и отчислений предприятий, расположенных в столице, поступают в федеральный бюджет. Силуанов согласился с позицией мэра.