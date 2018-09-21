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Кабмин увеличил финансирование госпрограммы "Экономическое развитие" на 120 млн рублей

Дополнительные средства будут направлены на реализацию подпрограммы "Управленческие кадры"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство России увеличило объем бюджетного финансирования государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2018 год на 120 млн рублей. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, дополнительные средства будут направлены на реализацию подпрограммы "Управленческие кадры". Это позволит свыше 15 тыс. госслужащим пройти в 2018 году повышение квалификации по приоритетным направлениям профессионального развития.

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