Москва и Сараево намерены развивать многолетнее сотрудничество в газовой сфере

САРАЕВО, 21 сентября. /ТАСС/. Россия и Босния и Герцеговина (БиГ) тесно сотрудничают в газовой сфере на протяжении многих лет и выступают за сохранение бесперебойных поставок российского природного газа. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с боснийским коллегой Игорем Црнадаком.

"Мы продолжаем бесперебойные поставки газа в БиГ, - отметил он. - Причем "Газпром" успешно взаимодействует по двум отдельным контрактам как с Республикой Сербской, так и с Федерацией БиГ".

"Мы высоко оцениваем подтвержденное сегодня на переговорах в БиГ стремление укреплять сотрудничество с РФ, - продолжил Лавров. - В сворю очередь, мы также заинтересованы в развитии сотрудничества с БиГ и с обоими ее энтитетами. У нас устойчиво растет товарооборот, и эта тенденция сопровождается, в частности, существенным увеличением экспорта в РФ боснийских фруктов и овощей. Реализуются крупные инвестиционные проекты по линии компаний "Зарубежнефть", "Сбербанк" и других".

В этой связи глава МИД РФ обратил внимание на активизацию работы межправительственной комиссии по торгово- экономическому сотрудничеству, что, по его словам, "способствует созданию дополнительных условий для наращивания объемов [торговли]".

Коснувшись сотрудничества в гуманитарной сфере, российский министр указал прежде всего на "хорошие перспективы в военно-мемориальных делах". "Это опирается на нашу историческую, духовную близость, - пояснил он. - Некоторые города БиГ уже второй год подключаются к акции, которая в РФ проводится 9 мая - это "Бессмертный полк".

"У нас очень неплохая договорно-правовая база, - сказал в заключение Лавров. - В этом году она пополнилась соглашениями по трудовой миграции и в сфере труда и занятости. Завершается работа над новыми документами, в том числе в сфере избежания двойного налогообложения, сотрудничества в области культуры, науки и образования, социального обеспечения, туризма. А сегодня мы подписали план консультаций между нашими министерствами на предстоящие два года, который предусматривает дальнейшее согласование наших подходов, обмен мнениями по ключевым международным вопросам, включая процессы в Европе, Евроатлантике, взаимодействие в ООН, ОБСЕ и Совете Европы".