Минэнерго поддержало идею включения дивидендной составляющей в тариф "Россетей"

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 21 сентября. /ТАСС/. Минэнерго поддерживает идею включения в тариф "Россетей" на передачу электроэнергии составляющей для выплаты дивидендов. Об этом сообщил журналистам директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Павел Сниккарс.
"Мы считаем, что правильно - как можно платить дивиденды, не имея для них источник", - сказал он.
"Россети" ранее неоднократно заявляли о сложностях выплаты дивидендов при действующих тарифах. Глава холдинга Павел Ливинский отмечал, что долгосрочные тарифы дадут возможность компании зарабатывать на дивиденды без ущерба для инвестиционной программы и не накладывая дополнительные обязательства на потребителей.
При этом Ливинский ранее отмечал, что компания не просит включить дивидендную надбавку в тариф на передачу электроэнергии, а с переходом на долгосрочные тарифы "Россети" смогут оптимизировать затраты так, чтобы иметь возможность платить дивиденды.
Говоря о переходе на долгосрочные тарифы "Россетей", Сниккарс отметил, что Минэнерго считает, что срок, на который необходимо установить тарифы, должен быть более пяти лет.
"Бесспорно, мы хотим предложить коллегам рассмотреть возможность более длительного срока на установление тарифа. Это не пять лет. Пять лет уже есть сейчас. И то это не тариф, а долгосрочные параметры, поэтому мы надеемся, что все эти моменты будут взвешены и мы договоримся с коллегами о концепции долгосрочного тарифного регулирования", - сказал представитель Минэнерго.
При этом Сниккарс добавил, что пока предложение по тарифам на передачу электроэнергии носит рабочий характер, оно рассматривается на площадке департамента министерства.