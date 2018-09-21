"Саратовские авиалинии" вернули более 330 млн рублей за неиспользованные авиабилеты

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" вернула пассажирам более 330 млн рублей за не использованные в связи с отзывом в мае сертификата эксплуатанта авиабилеты. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте авиакомпании.

"На 20 сентября 2018 года АО "Саратовские авиалинии" вернуло 333 954 607 рублей за 48 810 билетов пассажирам, купившим авиабилеты на летний период 2018 года", - говорится в сообщении.

По результатам внеплановых проверок Росавиации после катастрофы 11 февраля 2018 года с самолетом компании ведомство аннулировало ее сертификат эксплуатанта. "Саратовские авиалинии" прекратили полеты 31 мая.

Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля потерпел крушение в Подмосковье вскоре после взлета. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.