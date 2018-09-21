Сбербанк назвал отток валютных депозитов в августе "управляемой эволюцией баланса"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Отток средств с депозитов в Сбербанке в размере $1 млрд при размере валютной части баланса в $94-95 млрд необходимо рассматривать как результат управляемой эволюции баланса банка. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба кредитной организации.

Ранее агентство Bloomberg написало, что объем валюты на счетах частных вкладчиков ПАО "Сбербанк" упал по итогам августа до трехлетнего минимума: из общего оттока в $1,5 млрд на банк пришлось $1,2 млрд, свидетельствуют расчеты агентства на основе данных консалтинговой компании Frank RG и Банка России.

"Сбербанк динамически управляет своим балансом и поддерживает диверсифицированную структуру пассивов, обеспечивая помимо надежности высокую эффективность. В случае сокращения работающих активов в той или иной валюте, или в случае неоправданного роста рыночной стоимости определенного источника пассивов, банк прибегает к оптимизации привлечения средств, ставя в приоритет фактор стоимости. За последние годы колебания доли в балансе банка привлечения срочных депозитов от физических и юридических лиц, средств с финансовых рынков легко проследить по ежемесячной отчетности банка. В этой связи отток или приток средств в размере $1 млрд при размере валютной части баланса в $94-95 млрд и более необходимо рассматривать как результат управляемой эволюции баланса банка", - отмечается в комментарии банка.

На этой неделе глава Сбербанка Герман Греф заявлял журналистам, что банк не рассматривает перевод долларовых депозитов в рубли и не видит повышенного спроса на конвертацию вкладов.

Глава ВТБ Андрей Костин в сентябре озвучил возможные варианты возврата валютных депозитов вкладчикам госбанков в случае расширения США санкций против РФ. В частности, по его мнению, возможна конвертация таких вкладов в рубли.