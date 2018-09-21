Белгородская облдума приняла закон о сохранении льгот для жителей предпенсионного возраста

ТАСС, 21 сентября. Депутаты Белгородской областной думы в ходе очередного заседания единогласно проголосовали за принятие закона о сохранении всех мер социальной защиты для жителей региона предпенсионного возраста. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе облдумы.

"Сегодня, на 29 заседании Белгородской областной думы, народные избранники единогласно проголосовали за принятие закона. В тексте документа говорится о том, что сохраняются меры социальной защиты, включая налоговые льготы, ежемесячные денежные выплаты и компенсации, предусмотренные социальным кодексом Белгородской области, законом области "О транспортном налоге", другими законами и иными нормативными правовыми актами региона по состоянию на 31 декабря 2018 года, для мужчин, достигших 60 лет, и для женщин, которым исполнилось 55 лет", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, члены комитета Белгородской облдумы по здравоохранению и социальной политике в начале сентября выступили с инициативой законопроекта, позволяющего закрепить имеющиеся в регионе льготы для жителей, достигших предпенсионного возраста. В Белгородской области к подобным мерам поддержки относятся льготный проезд в общественном транспорте, субсидии на оплату ЖКХ, льготы по медицинскому и социальному обслуживанию, различные виды адресных выплат и компенсаций.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Президент России Владимир Путин в своем телеобращении 29 августа предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, для мужчин - в 65 лет. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста вдвое, ввести льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей (в 50-57 лет), а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста. При этом глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя (вплоть до уголовной) за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.