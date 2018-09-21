Орешкин: помощь санкционным компаниям не должна нарушать принципы конкуренции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Помощь компаниям, подпавшим в санкционные списки, не должна нарушать базовые принципы рыночной экономики и конкуренции. Об этом заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Второго Евразийского женского форума, комментируя предложение о преференциях "Русским машинам" при госзакупках.

"Я сами предложения не видел, коллеги мои смотрели и официальную позицию высказали. Я точно могу сказать, что, с одной стороны, поддержка компаний, попавших в тяжелую ситуацию, это то, на что правительство должно смотреть самым внимательным образом. При этом в попытке помочь нельзя нарушать базовые принципы рыночной экономики и конкуренции", - сказал министр.

Ранее Минпромторг предложил предоставить преференции "Русским машинам" и входящей в холдинг "Группе ГАЗ" при участии в региональных и муниципальных госзакупках. Предполагается, что при закупках автобусов, грузовиков, машин скорой помощи, дорожно-строительной и другой спецтехники муниципалитеты и регионы должны отклонять все заявки, поступившие не от компаний, подконтрольных "Группе ГАЗ" и "Русским машинам".

Отказывать другим производителям госзаказчики должны будут в случае, если на конкурс подано не менее двух заявок от предприятий, подконтрольных "Русским машинам" и "Группе ГАЗ". Таких предприятий 11, все они находятся под американскими санкциями, которые были введены 6 апреля 2018 года. "Русские машины" косвенно владеют более 50% в уставном капитале компаний, объединенных в "Группу ГАЗ".

В Минпромторге уверены, что такие меры не нарушат конкуренцию и не приведут к сокращению доли остальных автопроизводителей на российском рынке.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в текущей версии такое предложение не поддерживает, заявил ТАСС начальник управления контроля размещения госзаказа ФАС Артем Лобов. Ведомство планирует предложить альтернативные варианты поддержки подпавших под санкции компаний.