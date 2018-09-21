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Орешкин полностью поддержал предложения главы ВТБ по дедолларизации экономики РФ

План Андрея Костина включает в себя ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты и перевод адресов холдингов РФ в российскую юрисдикцию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин полностью поддерживает предложения главы ВТБ Андрей Костина по снижению влияния доллара на российскую экономику. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Второго Евразийского женского форума.

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"Снижение роли доллара по разным направлениям - это то, что активно происходит и многие предложения Андрея Леонидовича [Костина] я полностью поддерживаю", - сказал он.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что считает неизбежным для России и ряда других стран переход на расчеты в национальных валютах и отказ от расчетов в долларах, если США продолжат использовать доллар "как оружие".

Костин также представил план по дедолларизации в России, который в том числе включает в себя ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты (евро, юань или рубль) и перевод адресов крупнейших холдингов РФ в российскую юрисдикцию.

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев также поддержал идеи Костина, подчеркнув при этом, что о полном запрете на хождение доллара в России речи не идет.

Теги
РоссияМоисеев, Алексей ВладимировичКостин, Андрей ЛеонидовичОрешкин, Максим Станиславович
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