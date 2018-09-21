Зерновой потенциал Ставрополья на 5 млн тонн превышает существующие объемы урожая

СТАВРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Зерновой потенциал Ставропольского края составляет 12-13 млн тонн в год при урожае 2018 года чуть более восьми млн тонн. Планируется, что до 2024 года аграрии региона будут собирать до 14 млн тонн зерновых в год, сообщил во время выступления на IV международном форуме "АгроЮг-2018" министр сельского хозяйства края Владимир Ситников.

"До 2024 года ставим перед собой следующие задачи - по зерновым сегодня мы видим, что потенциал края составляет 12-13 млн тонн, до 14 млн тонн в год. Залогом реализации программы по растениеводству является внедрение современных технологических решений, научных разработок", - сказал он.

По словам Ситникова, на сегодняшний день 25% хозяйств, производящих зерновые культуры в регионе, работают на высоком технологическом уровне. "Это оптимальное внесение минеральных удобрений, выполнение агротехнических мероприятий в оптимальные сроки. <…> В каждом районе мы определяем такие якорные точки, к которым нужно стремиться, подтягивать общий технологический уровень производства, позволяющий рассчитывать на высокие показатели [к 2024 году]", - пояснил министр.

По данным ведомства, порядка 65% хозяйств в регионе работают на среднем технологическом уровне. "Остальные - те, кто работает на уровне ниже среднего, тянут назад", - отметил министр.

Как сообщалось, в 2018 году урожай зерна (без учета кукурузы) в Ставропольском крае в 2018 году составил 8,15 млн тонн при урожайности 37,8 центнера с гектара. Больше всех зерна собрано в Новоалександровском и Ипатовском городских округах - свыше 600 тыс. тонн в каждом.