Опыт работы ОЭЗ "Технополис "Москва" хотят применить на Маврикии

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Опыт работы особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" планируют применить на Маврикии. Об этом сообщила ТАСС Олеся Мальцева - управляющий директор по внешним связям ОЭЗ, являющейся подведомственной организацией столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

"Мы очень рады новому сотрудничеству и готовы поделиться своим опытом по созданию и развитию площадок для инновационных производств - коллеги планируют разрабатывать подобный проект в своей стране", - сказала она по итогам презентации особой экономической зоны для находящихся в столице представителей Совета по экономическому развитию Республики Маврикий. Речь, в частности, шла о налоговых льготах и сервисах для резидентов ОЭЗ, инфраструктурных особенностях для размещения наукоемкого производства.

В свою очередь, гости пригласили представителей и компании-резидентов "Технополиса "Москва" принять участие в бизнес-миссии, которая пройдет на Маврикии 19-20 ноября. При этом, чтобы детально рассказать о своем мероприятии представители Маврикия решили провести отдельную презентацию в столице в самое ближайшее время.

Также в ходе встречи со своими московскими коллегами гости с Маврикия побывали в производственном корпусе "Технополиса "Москва", где ознакомились с работой базовой кафедры Московского государственного образовательного комплекса и компании "Тексел".

Особая экономическая зона "Технополис "Москва" действует в столице с 2015 года и в настоящее время объединяет пять производственных площадок общей площадью свыше 207 гектаров, расположенных в Зеленограде и на территории бывшего завода АЗЛК на юго-востоке мегаполиса. В настоящее время резидентами ОЭЗ являются свыше сотни компаний, работающих в сфере высокотехнологичного производства. Для них режим особой экономической зоны предоставляет льготы по налогу на прибыль, имущество, землю и транспорт.