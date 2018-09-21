Минэнерго в ближайшее время направит в правительство документы для программы модернизации

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 21 сентября. /ТАСС/. Минэнерго завершило работу над проектом постановления правительства, утверждающего механизм привлечения инвестиций в модернизацию тепловой энергетики, и в ближайшее время направит материалы в правительство, сообщил журналистам директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Павел Сниккарс в рамках конференции "Новая Россия - новая энергетика. Генерация будущего".

"Были некоторые сложности в обосновании и обсуждении позиции. Они решены, тем более была президентская комиссия, там докладывался этот вопрос. Я думаю, что все свершится в ближайшее время", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках направления в правительство документов по модернизации энергомощностей.

Сниккарс также отметил, что рассчитывает, что решение правительства по модернизации выйдет в ближайшее время.

Минэнерго по поручению президента разработало проект постановления правительства, утверждающий механизм привлечения инвестиций в модернизацию тепловых электростанций. Документ предусматривает модернизацию до 2035 года порядка 40 ГВт энергетических мощностей общей стоимостью не более 1,35 трлн руб. Новая программа модернизации энергомощностей гарантирует энергетикам возврат инвестиций с доходностью, норма которой еще не утверждена, позволяет включить в нее проекты на Дальнем Востоке и предусматривает переход на шестилетний конкурентный отбор мощности (КОМ) с четырехлетнего. Программа уже получила одобрение президента РФ Владимира Путина на президентской комиссии по ТЭК, прошедшей в Кемерово в конце августа.