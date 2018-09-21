Орешкин заявил, что БРИКС должна выработать единую позицию по реформе ВТО

"Единая позиция у стран БРИКС есть, поддерживающая ВТО как многосторонний институт, регулирующий мировую торговлю. Это было записано в декларации по результатам работы БРИКС в июле в ЮАР. Недавно на Восточном экономическом форуме встречались с индийскими партнерами, обсуждали их предложения по реформированию ВТО. Я считаю, что странам БРИКС, учитывая, что фундаментально мы стоим на одних позициях, было бы правильно выступать с единой повесткой по изменениям ВТО", - сказал он.

Орешкин отметил, что вопрос реформы организации будет подниматься на саммите G20. "Я думаю, обязательно этот вопрос на двадцатке будет подниматься. Сейчас была встреча министров торговли в Аргентине, эти темы там очень активно обсуждались".

По словам министра, все страны осознают необходимость реформы ВТО. "Хорошо, что сейчас появляется много предложений - и канадские, и европейские. У всех желание сделать ВТО более эффективной организацией, потому что мы видим, что сейчас определенные процедуры по разным причинам могут затягиваться на слишком длительный период времени. Это, конечно же, немножко девальвирует тот механизм, который в ВТО создан", - пояснил Орешкин.

Глава Минэкономразвития также отметил, что набирающие обороты торговые войны могут серьезно снять рост мировой экономики, могут привести к тому, что ставки ФРС в США начнут повышаться быстрее, чем при базовом сценарии. "Это будет влиять на всю глобальную экономику. Поэтому, конечно же, на двадцатке и на встречах лидеров стран эти темы будут звучать очень активно", - подчеркнул он.