Сбербанк начал выбор генподрядчика по строительству своего технопарка в "Сколково"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сбербанк начал закупочную процедуру по выбору генерального подрядчика на строительство здания своего технопарка в "Сколково". Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе финансовой организации.

"К участию в процедуре допускаются 15 крупнейших российских и иностранных компаний, прошедших открытый квалификационный отбор, стартовавший в 2016 году", - сказал собеседник агентства, напомнив, что в отборе в общей сложности участвовали свыше 80 компаний.

Победитель, как отметили в пресс-службе, возведет один из самых уникальных архитектурных объектов в мире. При его строительстве будут применяться самые современные и передовые технологии, соответствующие всем международным стандартам. Ожидается, что будущий технопарк станет отличаться как своей неповторимой архитектурой, так и оригинальными инновационными решениями.

"Общая площадь технопарка составляет 266 тыс. квадратных метров, вместимость 14 тыс. человек, а максимальный бюджет стройки составит около 37 млрд рублей", - отметили в пресс-службе.

В апреле 2016 года победителем международного конкурса по созданию архитектурной концепции технопарка Сбербанка была признана компания Zaha Hadid Architects (Лондон). "Технопарк стал последним прижизненным конкурсным проектом выдающегося британского архитектора Захи Хадид", - напомнил собеседник агентства.