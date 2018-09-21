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Минобрнауки предлагает выделить 5 млн рублей на реконструкцию центра хирургии Петровского

Речь идет о реконструкции корпуса "В"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минобрнауки России предлагает направить свыше 5 млн рублей на завершение реконструкции корпуса Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского. Соответствующий проект постановления в пятницу опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства [корпуса "В" с надстройкой центра хирургии им. Петровского] - всего 5 358 652,9 рублей", - сообщается в приложении к проекту постановления.

Главным распорядителем средств федерального бюджета выступает Министерство науки и высшего образования России.

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