Минобрнауки предлагает выделить 5 млн рублей на реконструкцию центра хирургии Петровского

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минобрнауки России предлагает направить свыше 5 млн рублей на завершение реконструкции корпуса Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского. Соответствующий проект постановления в пятницу опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства [корпуса "В" с надстройкой центра хирургии им. Петровского] - всего 5 358 652,9 рублей", - сообщается в приложении к проекту постановления.

Главным распорядителем средств федерального бюджета выступает Министерство науки и высшего образования России.