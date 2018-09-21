Казахстанская компания будет поставлять в Хабаровск оборудование для теплиц

ХАБАРОВСК, 21 сентября. /ТАСС/. Казахстанский холдинг планирует начать поставки тепличного оборудования в Хабаровск. Соответствующее соглашение было заключено в пятницу в Хабаровске на форуме молодых лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Наш холдинг будет поставлять Хабаровскому предприятию оборудование для теплиц, для выращивания зелени по казахстанской технологии. Соглашение было заключено в рамках форума", - сказал ТАСС директор холдинга Арман Тосканбаев.

Он добавил, что направил также в правительство Хабаровского края предложение по оснащению некоторых школ образовательными программами и специальным оборудованием, с помощью которого дети могли бы учиться выращивать овощи без грунта. Подобные проекты уже реализованы в Новосибирске.

Помимо этого, рассказал Тосканбаев, во время форума было заключено соглашение с хабаровской компанией, которая будет импортировать в Казахстан пищевые добавки на основе морепродуктов из Охотского моря.

Холдинг Тосканбаева занимается производством оборудования для теплиц, пищевыми добавками, образовательными программами в сфере растениеводства для школ.

Форум молодых лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества проходит в Хабаровске 20 - 22 сентября. Мероприятие направлено на расширение и укрепление международного молодежного сотрудничества, изучение опыта работы молодежных структур разных стран. Участие в форуме принимают около 200 человек, половина из которых - активисты из Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Пакистана, Белоруссии.