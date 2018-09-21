Moody's ухудшило прогноз в отношении Danske Bank из-за скандала с отмыванием денег

ТАСС, 21 сентября. Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Danske Bank до "негативного". При этом сам депозитный рейтинг был подтвержден на уровне "А1", говорится в сообщении агентства.

"Рейтинговое решение последовало за недавней публикацией отчета банка Danske Bank, который показал недостатки в сфере управления, приведшие к эпизодам отмывания денег через эстонский филиал банка в период между 2007 и 2015 годами", - отмечает Moody's.

1 июля прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske bank в стране. По данным датских СМИ, через него с 2007 по 2015 годы отмывались крупные суммы денег, в том числе, как утверждается, из России и стран СНГ. Общий объем этих средств оценивается минимум в $8 млрд. Надзорные органы Великобритании, Дании, США проводят в отношении Danske Bank расследования и проверки.

Danske Bank был основан в 1871 году в Копенгагене. Он является крупнейшим датским банком и важным банковским игроком в Северной Европе с филиалами в странах этого региона и свыше 5 млн клиентов.