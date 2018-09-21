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Moody's ухудшило прогноз в отношении Danske Bank из-за скандала с отмыванием денег

При этом сам депозитный рейтинг был подтвержден на уровне "А1"

ТАСС, 21 сентября. Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Danske Bank до "негативного". При этом сам депозитный рейтинг был подтвержден на уровне "А1", говорится в сообщении агентства.

"Рейтинговое решение последовало за недавней публикацией отчета банка Danske Bank, который показал недостатки в сфере управления, приведшие к эпизодам отмывания денег через эстонский филиал банка в период между 2007 и 2015 годами", - отмечает Moody's.

1 июля прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske bank в стране. По данным датских СМИ, через него с 2007 по 2015 годы отмывались крупные суммы денег, в том числе, как утверждается, из России и стран СНГ. Общий объем этих средств оценивается минимум в $8 млрд. Надзорные органы Великобритании, Дании, США проводят в отношении Danske Bank расследования и проверки.

Danske Bank был основан в 1871 году в Копенгагене. Он является крупнейшим датским банком и важным банковским игроком в Северной Европе с филиалами в странах этого региона и свыше 5 млн клиентов.

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