Источник: ЕС подал апелляцию на решение арбитража ВТО в споре с РФ по 3-му энергопакету

ЖЕНЕВА, 21 сентября. /ТАСС/. Европейский союз подал в пятницу во Всемирную торговую организацию (ВТО) апелляцию на решение арбитража, признавшего в августе правоту России по ряду пунктов в споре о правомерности третьего энергопакета ЕС. Об этом ТАСС сообщил источник.

"ЕС подал апелляцию по энергетическому сектору", - отметил он.

Третейская группа ВТО 10 августа признала правоту России по ряду пунктов в споре с Евросоюзом по третьему энергопакету ЕС. В частности, арбитры сочли неправомерными количественные ограничения поставок российского газа по газопроводу Opal, включая 50% ограничение на использование мощностей трубопровода, а также требования продажи определенного количества газа на открытом рынке.

Вместе с тем, Еврокомиссия распространила 10 августа заявление, в котором выразила мнение, что ВТО "отвергла многие из российских аргументов о несоответствии мер энергетической политики ЕС правилам многосторонней торговли". ЕК подчеркнула, что ВТО "не нашла подтверждений, что третий энергопакет является дискриминационным" для российского газа и поставщиков услуг по его транспортировке.

В апреле 2014 года Россия направила в ВТО иск, касающийся правомерности третьего энергопакета ЕС. В Москве считают, что его положения противоречат обязательствам Евросоюза в ВТО по базовым принципам недискриминации и доступа на рынок. Согласно этому документу, собственниками расположенных на территории стран ЕС магистральных трубопроводов не могут быть компании, занимающиеся добычей газа - они должны либо продать активы в ЕС, либо передать право на управление трубопроводами независимым компаниям из Евросоюза. В ЕС утверждали, что третий энергопакет полностью соответствует обязательствам Евросоюза перед ВТО.