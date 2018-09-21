Сбор зерновых культур на Ставрополье предварительно снизился примерно на 20% из-за засухи

СТАВРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края ожидают снижение общего урожая зерновых культур на 20% по сравнению с 2017 годом из-за засухи, сообщил в пятницу губернатор края Владимир Владимиров на международном форуме "АгроЮг" в Ставрополе.

"Мы четко видим без каких-то 7-8% законченность уборки, у нас [на полях] осталось немного свеклы, подсолнечника, кукурузы, но уже какой-то промежуток можно подводить. <...> Самый серьезный удар нам нанесла засуха, Ставропольский край, по предварительным оценкам, потерял порядка 20% урожая. Тем не менее, ценовая конъюнктура позволяет нам планировать следующий год без какого-либо надрыва", - сказал он.

По словам министра сельского хозяйства края Владимира Ситникова, еще больших потерь урожая позволили избежать современные технологии. "Хоть урожай и снизился в 2018 году, но мы бы этого [существующего объема] никогда бы не получили, не внедряя современные технологии. Наши аграрии научились работать на земле и делают это на высоком технологическом уровне", - пояснил министр.

Урожай зерна (без кукурузы) в Ставропольском крае в 2018 году составил 8,15 млн тонн, что на 1 млн тонн меньше, чем в 2017 году. Жаркая погода установилась в регионе еще до начала уборки зерновых. С конца мая температура превышала климатическую норму в большинстве районов края, особенно пострадали восточные территории, где также наблюдалось отсутствие осадков и дефицит влаги в почве.

Как сообщалось, в 2018 году от засухи пострадало сразу несколько российских регионов. Так, урожайность сенокосных угодий в Астраханской области снизилась на 30%, Крым потерял около 500 тыс. тонн зерна. В Волгоградской области из-за жары погибли посевы сельскохозяйственных культур на площади 430 тыс. га, что составляет 14% их общей площади, в Оренбурге - посевы на площади более 17 тыс. га. Также об ущербе заявляли в Саратовской, Кировской областях, республиках Адыгея и Калмыкия.

Международный форум экспертов в области сельского хозяйства "АгроЮг" проходит на Ставрополье четвертый год подряд. В 2018 году в нем принимают участие более 500 экспертов, представители профильных российских и зарубежный компаний, региональных правительств.